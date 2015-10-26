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    ​Началась продажа билетов на новый скоростной поезд Тбилиси-Баку

    Продажа билетов осуществляется в оба направления

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" реализует ряд проектов для повышения уровня обслуживания на пассажирских поездах.

    Как сообщили Report в ЗАО, билеты на скоростной поезд №37 по направлению Тбилиси-Баку пассажиры могут приобрести в кассе №2 Бакинского железнодорожного вокзала.

    Если ранее пассажиры могли приобретать билет по данному пути следования только в один конец - из Баку, то сейчас осуществляется продажа билетов в оба направления.

    Напомним, что с августа 2013 года в кассе №2 успешно осуществляется реализация билетов на пассажирские поезда из Азербайджана в Россию и Украину и в обратном направлении. 

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