Начались продажи билетов на автобусы из Баку в Шушу на март

В Азербайджане начались продажи автобусных билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку на март.
Как сообщает Report, продажа билетов осуществляется на сайте yolumuzqarabaga.az.
Отметим, что билеты на автобусные рейсы в Шушу на февраль уже распроданы. Несмотря на то, что продажа билетов на март началась только сегодня, билетов на первые недели месяца не осталось.
Напомним, что на сегодняшний день в направлении городов Шуша и Агдам действуют четыре автобусных маршрута. Это маршрутные линии Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда. Граждане могут купить билеты по этим направлениям через портал