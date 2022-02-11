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Начались продажи билетов на автобусы из Баку в Шушу на март

Начались продажи билетов на автобусы из Баку в Шушу на март В Азербайджане начались продажи автобусных билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку на март.
Инфраструктура
11 февраля 2022 г. 10:35
Начались продажи билетов на автобусы из Баку в Шушу на март

В Азербайджане начались продажи автобусных билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку на март.

Как сообщает Report, продажа билетов осуществляется на сайте yolumuzqarabaga.az.

Отметим, что билеты на автобусные рейсы в Шушу на февраль уже распроданы. Несмотря на то, что продажа билетов на март началась только сегодня, билетов на первые недели месяца не осталось.

Напомним, что на сегодняшний день в направлении городов Шуша и Агдам действуют четыре автобусных маршрута. Это маршрутные линии Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда. Граждане могут купить билеты по этим направлениям через портал https://yolumuzqarabaga.az.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Şuşaya mart ayı üçün avtobus biletlərinin satışına başlanılıb

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