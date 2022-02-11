Начались продажи билетов на автобусы из Баку в Шушу на март

В Азербайджане начались продажи автобусных билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку на март.

В Азербайджане начались продажи автобусных билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку на март.

Как сообщает Report, продажа билетов осуществляется на сайте yolumuzqarabaga.az.

Отметим, что билеты на автобусные рейсы в Шушу на февраль уже распроданы. Несмотря на то, что продажа билетов на март началась только сегодня, билетов на первые недели месяца не осталось.