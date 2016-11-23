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    Начальник: В ближайшее время деятельность Бакинского фуникулера будет восстановлена

    Деятельность фуникулера возобновится как только поступит необходимая вышедшая из строя часть конструкции

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Приостановивший уже несколько месяцев деятельность Бакинский фуникулер пока бездействует.

    Как сообщил Report начальник Управления фуникулерных дорог Тофик Исмаилов, это связано с техническим вопросом и они ждут доставки вышедшей из строя части конструкции: "Деятельность фуникулера возобновится как только поступит необходимая вышедшая из строя часть конструкции".

    Отметим, что бакинский фуникулер действует с 1960 года. Он имеет 2 станции, расстояние между которыми 455 метров. В среднем фуникулер обладал возможностью перевозить за час 2 000 пассажиров.

    В конце 1980-х годов он был закрыт, так как находился в аварийном состоянии, а в конце 2001 года его вновь сдали в эксплуатацию. В последний раз после капитального ремонта и реконструкции фуникулер был снова передан в эксплуатацию 23 мая 2012 года. 

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