Начальник: В ближайшее время деятельность Бакинского фуникулера будет восстановлена

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Приостановивший уже несколько месяцев деятельность Бакинский фуникулер пока бездействует.

Как сообщил Report начальник Управления фуникулерных дорог Тофик Исмаилов, это связано с техническим вопросом и они ждут доставки вышедшей из строя части конструкции: "Деятельность фуникулера возобновится как только поступит необходимая вышедшая из строя часть конструкции".

Отметим, что бакинский фуникулер действует с 1960 года. Он имеет 2 станции, расстояние между которыми 455 метров. В среднем фуникулер обладал возможностью перевозить за час 2 000 пассажиров.

В конце 1980-х годов он был закрыт, так как находился в аварийном состоянии, а в конце 2001 года его вновь сдали в эксплуатацию. В последний раз после капитального ремонта и реконструкции фуникулер был снова передан в эксплуатацию 23 мая 2012 года.