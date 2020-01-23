"Азерсу": Наблюдаются случаи кражи канализационных люков и дождевых решеток

Наблюдаются случаи кражи люков для канализационных колодцев, а также дождевых решеток, находящихся на балансе ОАО "Азерсу".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении структуры.

В информации также отмечается, что подобные случаи часто встречаются в Баку и прилегающих поселках:

"Разбирательства показывают, что канализационные люки и решетки воруются определенными лицами для сдачи в пункты приема металлолома. Открытые канализационные колодцы представляют особую опасность для водителей и пешеходов в ночные часы".

С целью расследования данных случаев и их предотвращения местные водоканальные управления "Азерсу" обратились в правоохранительные органы и другие соответствующие структуры.