В центре Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на центральных улицах Баку, на проспекте Нефтяников (перед кукольным театром) наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Помимо этого, на улице Афияддина Джалилова, Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта, в направлении центра), улице Кёроглу Рагимова (перед президентской резиденцией), в том числе на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира) наблюдается плотный транспортный поток.