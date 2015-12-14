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    В центре Баку наблюдается плотное движение транспорта

    На проспекте Нефтяников отмечается задержка движения транспортных средств

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на центральных улицах Баку, на проспекте Нефтяников (перед кукольным театром) наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Помимо этого, на улице Афияддина Джалилова, Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта, в направлении центра), улице Кёроглу Рагимова (перед президентской резиденцией), в том числе на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира) наблюдается плотный транспортный поток. 

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