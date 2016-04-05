Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На железных дорогах Азербайджана усилены меры безопасности. Об этом сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По словам Н.Азмамедова, в связи с ситуацией на линии фронта мосты, станции, а также поезда, следующие по местным и международным маршрутам, взяты под усиленный контроль.

"Электропоезд Баку-Сумгайыт, на котором отмечается большая плотность пассажиров, находится под контролем на всем протяжении маршрута. Сотрудники Главного управления полиции города Баку также контролируют ситуацию внутри поезда во время движения и остановок. Кроме того, при покупке билета требуется предъявить удостоверение личности. Пассажиров просят сообщать о подозрительных личностях", - отметил Н.Азмамедов.