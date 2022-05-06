О нас
Аудио новости

На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов

На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов для пересечения железнодорожных путей и водопропускных труб.
Инфраструктура
6 мая 2022 г. 16:57
На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов

На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов для пересечения железнодорожных путей и водопропускных труб.

Как сообщает Report, об этом рассказал руководитель проекта по строительству Шамседдин Талыбов.

По его словам, в соответствующие структуры направлено обращение для строительства одноуровневых переездов, строительство начнется после получения согласия. Кроме того, для обеспечения безопасности движения планируется ограждение территории железной дороги.

Протяженность железной дороги Барда-Агдам составляет 47,1 км.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə-Ağdam dəmir yolu xəttində keçidlərin tikintisi nəzərdə tutulur

Экслюзивные новости

Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi