На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов

На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов для пересечения железнодорожных путей и водопропускных труб.

На железной дороге Барда-Агдам планируется строительство одноуровневых переездов для пересечения железнодорожных путей и водопропускных труб.

Как сообщает Report, об этом рассказал руководитель проекта по строительству Шамседдин Талыбов.

По его словам, в соответствующие структуры направлено обращение для строительства одноуровневых переездов, строительство начнется после получения согласия. Кроме того, для обеспечения безопасности движения планируется ограждение территории железной дороги.

Протяженность железной дороги Барда-Агдам составляет 47,1 км.