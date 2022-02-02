На железной дороге Барда-Агдам началось строительство станций

На реконструированной железной дороге Барда-Агдам началось строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кочарли и Тазакенд.

На реконструированной железной дороге Барда-Агдам началось строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кочарли и Тазакенд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на рабочую группу по транспорту, связи и высоким технологиям, действующую при межведомственном центре координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях, созданному распоряжением президента страны.

Строительно-монтажные работы на железнодорожной линии Барда-Агдам были начаты в начале декабря 2020 года. Осевая длина дороги составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство четырех станций, трех мостов, одного путепровода, 23 пересечений на одном уровне с автодорогой и в общей сложности 127 искусственных инженерных сооружений.

Строительные работы проводятся в два этапа. Первый этап длиной 20,78 км охватывает станции Барда-Кочарли-Тазакенд, а второй - 26,32 км, включает станции Тазакенд-Агдам.

Строительство железной дороги Барда-Агдам планируется завершить в следующем году.