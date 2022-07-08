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На железнодорожный рейс Баку-Гянджа объявлена скидочная кампания

На железнодорожный рейс Баку-Гянджа объявлена скидочная кампания "Азербайджанские железные дороги" запустило сезонную скидочную кампанию на поезд Баку-Гянджа-Баку.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 13:01
На железнодорожный рейс Баку-Гянджа объявлена скидочная кампания

"Азербайджанские железные дороги" запустило сезонную скидочную кампанию на поезд Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, с сегодняшнего дня в течение трех месяцев действует 25-процентная скидка на стоимость билетов на стандартные места по указанному маршруту.

В рамках кампании билет в одну сторону стоит 15 манатов за стандартное (эконом) место. Стоимость проезда на места бизнес и первого класса сохраняется без изменений.

Поезд курсирует ежедневно, отправляется из Баку в 08:00 и прибывает в Гянджу в 11:40. Обратный рейс отправляется из Гянджи в 18:00 и прибывает в Баку в 21:35. Время в пути в направлении Гянджи составляет 3 часа 40 минут, а в обратном направлении в Баку-3 часа 35 минут.

На момент покупки билета пассажирам старше 18 лет требуется справка о прививке, либо о противопоказаниях или иммунитете.

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