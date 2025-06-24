На железнодорожных станциях будут установлены информационные пункты для туристов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев в ходе подписания меморандума о партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана.
По его словам, в рамках соглашения будет реализован совместный план действий в сфере туризма. "Планируется установка туристических информационных пунктов и стендов на железнодорожных станциях, для повышения осведомленности о туристических ресурсах и обеспечения более доступной информации. Также планируется сделать доступными групповые билеты для удобных поездок туристов по регионам", - сказал он.
Заместитель председателя отметил, что для эффективной работы по соглашению обе организации будут действовать согласованно. Сотрудничество сделает туризм в регионах более доступным, укрепит связи между разными направлениями отрасли и поможет создать новые рабочие места, добавил он.