На железнодорожных станциях будут установлены информационные пункты для туристов

На железнодорожных станциях будут установлены информационные пункты для туристов

На железнодорожных станциях будут установлены информационные пункты для туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев в ходе подписания меморандума о партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана.

По его словам, в рамках соглашения будет реализован совместный план действий в сфере туризма. "Планируется установка туристических информационных пунктов и стендов на железнодорожных станциях, для повышения осведомленности о туристических ресурсах и обеспечения более доступной информации. Также планируется сделать доступными групповые билеты для удобных поездок туристов по регионам", - сказал он.

Заместитель председателя отметил, что для эффективной работы по соглашению обе организации будут действовать согласованно. Сотрудничество сделает туризм в регионах более доступным, укрепит связи между разными направлениями отрасли и поможет создать новые рабочие места, добавил он.