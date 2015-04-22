На железнодорожных вокзалах и автовокзалах Баку организованы стоянки такси

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ С целью оказания услуг по пассажироперевозкам на подготовительном этапе первых Европейских игр, которые пройдут 12-28 июня в Баку, на территории Бакинского железнодорожного вокзала и Бакинского международного автовокзала организованы стоянки такси и проведена их паспортизация. Об этом сообщили Report в ООО "Бакинский пассажирский транспорт".

Кроме того, организовано 79 стоянок такси в различных частях города и сейчас уточняется количество автомобилей, которые будут размещены на этих стоянках. Их количество приблизительно будет равно 800-900.

Напомним, что во время международных спортивных игр график работы автобусных маршрутов в центре города будет продлен до 02:00.