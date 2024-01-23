На железнодорожной станции в Баку произошла цепная авария

Грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) при маневре на ж/д станции "Ахмедли" (Баку-Товарная) задел припаркованный близ железной дороги автомобиль с номером 99-FJ-595. В результате были повреждены еще семь припаркованных рядом автомобилей.

Грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) при маневре на ж/д станции "Ахмедли" задел припаркованный близ железной дороги автомобиль с номером 99-FJ-595. В результате были повреждены еще семь припаркованных рядом автомобилей.

Об этом Report сообщили в АЖД.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в компании.

"АЖД доводит до внимания водителей транспортных средств, что при парковке вблизи железнодорожных линий необходимо соблюдать дистанцию не менее 3 метров", - говорится в информации.