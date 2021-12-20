На железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд будет построен новый мост через Куру

На участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд будет построен новый мост через реку Кура.

На участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд будет построен новый мост через реку Кура.

Как сообщает аранское бюро Report, после завершения строительства моста начнется реконструкция старого железнодорожного моста.

Строительные работы выполняет ООО "Körpü-Bina-Tikinti" по заказу ЗАО ”Азербайджанские железные дороги".

Начальник отдела строительного контроля компании Афлан Садыглы сообщил местному бюро Report, что строительство нового железнодорожного моста на участке реки Кура на территории Ширвана началось в начале этого года: "Продолжается реконструкция существующего моста через реку Кура на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд и строительство нового параллельного с ним моста. Длина моста - 260 метров, ширина - 5,7 метра. Основная часть моста будет состоять из железобетонных конструкций, а остальные части будут состоять из металлоконструкций.

До строительства на реке Кура была построена временная эстакада для нормального движения крупнотоннажной техники и других транспортных средств.

Начальник отдела добавил, что реализация проекта окажет положительное влияние на создание инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вдоль железной дороги, в регионах, освобожденных от оккупации: "После завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию железнодорожный мост будет иметь стратегическое и экономическое значение для нашей страны”.

Строительство нового железнодорожного моста планируется завершить в течение двух лет.