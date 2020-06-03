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На железнодорожных станциях Абшерона уcтановлены велостоянки

​На железнодорожных станциях Абшерона установлены велостоянки

В Азербайджане с целью поощрения использования велосипедов, которые являются экологически чистым и полезным для здоровья человека видом транспорта, на железнодорожных станциях установлены велосипедные стоянки.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по случаю 3 июня - Всемирного дня велосипеда.

Парковка на велосипедных стоянках АЖД бесплатна. В настоящее время на 13 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги организованы стоянки для велосипедов. Планируется также обеспечить велосипедными стоянками все станции, которые будут построены в будущем.

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