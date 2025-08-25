На ж/д линии Горадиз-Агбенд завершено 84% проектных работ

О нас

Инфраструктура
25 августа 2025 г. 12:57
На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено 84% проектных и 67% строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах".

Согласно информации, в настоящее время ведутся земляные работы и строительство инженерных сооружений на участке 75-106 км линии.

В рамках проекта предусмотрено строительство станций Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Минджеван, Бартаз и Агбенд. Кроме того, вдоль железнодорожной линии будут построены 40 мостов, 26 автомобильных переходов, 4 туннеля, 3 галереи - всего 553 инженерных сооружений.

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinin 84 %-i tamamlanıb

