На ж/д линии Горадиз-Агбенд завершено 84% проектных работ

На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено 84% проектных и 67% строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах".

Согласно информации, в настоящее время ведутся земляные работы и строительство инженерных сооружений на участке 75-106 км линии.

В рамках проекта предусмотрено строительство станций Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Минджеван, Бартаз и Агбенд. Кроме того, вдоль железнодорожной линии будут построены 40 мостов, 26 автомобильных переходов, 4 туннеля, 3 галереи - всего 553 инженерных сооружений.