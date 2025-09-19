На ж/д Азербайджана за 8 месяцев погибло 7 человек из-за несоблюдения правил безопасности
Инфраструктура
- 19 сентября, 2025
- 16:29
На железнодорожных путях Азербайджана с января по август 2025 года зафиксирован 81 случай внезапного появления людей перед поездами.
Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в результате происшествий 7 человек погибли, 1 получил травмы.
Машинисты применяли экстренное торможение, но избежать трагедий не всегда удавалось.
АЖД призывает соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных путей: не использовать наушники, внимательно смотреть по сторонам и переходить пути только после полной уверенности в отсутствии приближающегося поезда.
