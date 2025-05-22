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На западе Азербайджана началась реконструкция автодороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли

На западе Азербайджана началась реконструкция автодороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли 13:05 В Гёйгёльском районе началась реализация проекта автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли, которая является ответвлением от 8-го км автомобильной дороги Гёйгёль-Топалгасанли-Шахрияр.
Инфраструктура
22 мая 2025 г. 13:41
На западе Азербайджана началась реконструкция автодороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли

В Гёйгёльском районе началась реализация проекта реконструкции автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно проекту автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли протяженностью 10,2 км, соединяющей три населенных пункта, начались работы по реконструкции на участке Зурнабад-Гянджа протяженностью 5,2 км.

В рамках проводимых работ в настоящее время на участке Зурнабад-Гянджа ведутся земляные работы, строительство водопропускных труб различных размеров с целью обеспечения отвода воды. Кроме того, предусмотрено строительство нового однопролетного моста.

На участке Молладжалилли протяженностью 5 км, помимо указанных работ, также предусмотрено строительство и восстановление тротуаров, поднятие смотровых люков подземных коммуникационных линий до проектной высоты.

Отметим, что участок Молладжалилли автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли, который в основном имеет гравийное и непригодное асфальтовое покрытие, будет реконструирован в соответствии с III и IV техническими категориями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə Zurnabad-Gəncə-Mollacəlilli avtomobil yolu layihəsinin icrasına başlanılıb

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