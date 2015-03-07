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    На закрытой вчера в Баку основной дороге движение транспорта восстановлено - ВИДЕО

    Расширение дороги рассчитано на устранение пробок

    Баку. 7 марта. REPOERT.AZ/ Завершены ремонтные работы на части дороги от узла Бёюк Шор до узла Рамстор, являющейся вспомогательной частью проспекта Гейдара Алиева. Работы были начаты в 21:00 и завершены в 3-4 часа ночи. 

    От этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев. 

    Он отметил, что в рамках проведенных работ был покрашен вспомогательный туннель, проведена горизонтальная разметка на проезжей части дороги, а также часть дороги длиной 200 метров от Центра Гейдара Алиева до развилки Рамстор расширена до 4,5 м. 

    "Расширение этой части дороги рассчитано на устранение пробок", - сказал П.Мурсалиев.

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