На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайд

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и поощрение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы встретились с Джильберто Пикетто-Фратином, министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии. Основными темами обсуждения стали возможности расширения экономических связей между нашими странами, деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях и поощрение взаимных инвестиций, сотрудничество в области энергетики", - сказал министр.