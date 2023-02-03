О нас

На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях

На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайд
Инфраструктура
3 февраля 2023 г. 14:06
На встрече министров была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных территориях

На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином была обсуждена деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и поощрение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы встретились с Джильберто Пикетто-Фратином, министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии. Основными темами обсуждения стали возможности расширения экономических связей между нашими странами, деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях и поощрение взаимных инвестиций, сотрудничество в области энергетики", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə İtaliya şirkətlərinin fəaliyyəti müzakirə edilib

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi