На восстановление моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, выделено 2 млн. манатов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении моста над рекой Заямчай, соединяющего Шамкирский и Товузский районы.
Как сообщает Report, в результате выпавших в июне-июле текущего года непрерывных ливней на территории Шамкирского района мост над рекой Заямчай на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах пришел в аварийное состояние.
Для восстановления единственного моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 2 млн. манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.
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