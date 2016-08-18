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    На восстановление моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, выделено 2 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении моста над рекой Заямчай, соединяющего Шамкирский и Товузский районы.

    Как сообщает Report, в результате выпавших в июне-июле текущего года непрерывных ливней на территории Шамкирского района мост над рекой Заямчай на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах пришел в аварийное состояние.

    Для восстановления единственного моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 2 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

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