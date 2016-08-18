На восстановление моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, выделено 2 млн. манатов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении моста над рекой Заямчай, соединяющего Шамкирский и Товузский районы.

Как сообщает Report, в результате выпавших в июне-июле текущего года непрерывных ливней на территории Шамкирского района мост над рекой Заямчай на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах пришел в аварийное состояние.

Для восстановления единственного моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 2 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.