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На восстановление деоккупированных территорий могут быть выделены дополнительные средства

На восстановление деоккупированных территорий могут быть выделены дополнительные средства Только в этом году на восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета выделено 2,2 млрд манатов, в следующем году планируется выделение средств как минимум в этом же объеме.
Инфраструктура
6 декабря 2021 г. 13:18
На восстановление деоккупированных территорий могут быть выделены дополнительные средства

Только в этом году на восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета выделено 2,2 млрд маната, в следующем году планируется выделение средств как минимум в этом же объеме.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития территорий, освобожденных от оккупации" в Шамахе.

"В будущем сумма будет расти по мере необходимости, в том числе за счет иностранных и частных вливаний. Поскольку на освобожденных от оккупации территориях все должно строиться с нуля, то здесь удобнее внедрять новшества, и возможностей для этого гораздо больше. С другой стороны, здесь не должно быть недостатка средств, что всегда является одним из главных препятствий для внедрения инноваций", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan may allocate additional funds to liberated territories
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