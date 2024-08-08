На Волго-Каспийском канале будет построен разгрузочный канал

"Росморпорт" при поддержке "Росморречфлота" построит разгрузочный канал на участке Волго-Каспийского канала в 2027 году, предназначающийся для "длинноносых" судов.

"Росморпорт" при поддержке "Росморречфлота" построит разгрузочный канал на участке Волго-Каспийского канала в 2027 году, предназначающийся для "длинноносых" судов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель гендиректора по капитальному строительству "Росморпорт" Владимир Аборнев на заседании совета по морской деятельности в Астрахани.

"Наиболее сложным участком является участок на 150-152 км Волго-Каспийского канала, так называемый Большой поворот. Мы с поддержкой "Росморречфлота" запланировали на этом участке провести реконструкцию самостоятельно. Мы выпрямим этот поворот, сделаем там разгрузочный канал, он будет способствовать как проходу "длинноносов", так и выносу льда в ледовый период. Также мы продолжим строительство защитных сооружений - еще участок длиной 5 км планируем создать. С учетом разработки проектной документации, данные работы планируем завершить в 2027 году", - сказал Аборнев.

Волго-Каспийский морской судоходный канал соединяет участок реки Бахтемира, главный рукав в дельте Волги и Каспийское море через мелководную часть дельты в Астраханской области. По данным властей региона, на канале ежегодно проводят дноуглубительные работы, что позволило использовать для транспортировки по Каспию современные суда с большей вместимостью. В результате грузооборот морских портов за 2023 год составил 4,5 млн тонн, объем перевалки по отношению к показателям 2022 года вырос на 51%. За шесть месяцев 2024 года грузооборот морских портов Оля и Астрахань составил 2,8 млн тонн, что на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.