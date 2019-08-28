У входа на Сабунчинскую железнодорожную станцию начато строительство подземного туннеля - ВИДЕО

В связи с восстановительными работами на участке железной дороги Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт и с целью обеспечения безопасности на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова на 3-ем пикете 13 километра (вход на станцию Сабунчи) стартовала замена железнодорожного переезда на подземный туннель.

Как передает Report об этом сообщила начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

По ее словам, в связи с этим созданы условия для движения автомобилей по альтернативным дорогам. Н.Байрамова отметила, что строительство туннеля сыграет важную роль в обеспечении безопасности.

Отметим, что протяженность подземного туннеля составит 262 метра, ширина – 15 метров. В туннеле автомобили будут передвигаться по трем дорогам. Две из них будут направлены из Бакиханова в Сабунчи, третья – из Сабунчи в Бакиханов.