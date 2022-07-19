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На улучшение водоснабжения семи сел Азербайджана потратят 4,6 млн манатов

На улучшение водоснабжения семи сел Азербайджана потратят 4,6 млн манатов Завершились три открытых тендера Объединенной дирекции строящихся мелиоративных и ирригационных сооружений ОАО "Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство".
Инфраструктура
19 июля 2022 г. 12:34
На улучшение водоснабжения семи сел Азербайджана потратят 4,6 млн манатов

Завершились три открытых тендера Объединенной дирекции строящихся мелиоративных и ирригационных сооружений ОАО "Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство".

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

Это тендеры по закупке строительных работ по восстановлению водонасосных станций и подземных оросительных сетей с целью обеспечения водой сельскохозяйственных полей сел Ханлыглар, Кемерли, Асланбейли, Гаймаглы и Икинджи Шыхлы Газахского района; мероприятия по улучшению водоснабжения сельскохозяйственных и дворовых территорий села Кемерли Газахского района; реконструкции арыка Джалал для улучшения водоснабжения сельскохозяйственных территорий села Ойсузлу.

Победителями тендеров стали Сумгайытское управление "Мелиосервис", ООО "Фархад" и ЗАО "Гидрохусуситикинти".

Компаниям-победителям будет выплачено 905,7 тыс. манатов, 2 миллиона 129,1 тыс. манатов и 1 млн 564,6 тыс. манатов соответственно, в общей сложности будет выплачено 4 млн 599,4 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 7 kəndinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına 4,6 mln manat xərclənəcək

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