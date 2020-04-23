На улучшение водоснабжения Нахчывана выделен миллион манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Нахчыванской Автономной Республике оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделен миллион манатов, указанные в подпункте 1.46.5 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".