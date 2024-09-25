На улице Зарифы Алиевой организована велосипедная полоса

На участке улицы Зарифы Алиевой от пересечения с улицей Ковкаб Сафаралиевой до пересечения с улицей Пушкина в Баку организована двусторонняя велосипедная полоса.

На участке улицы Зарифы Алиевой от пересечения с улицей Ковкаб Сафаралиевой до пересечения с улицей Пушкина в Баку организована двусторонняя велосипедная полоса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

На правой стороне улицы сохранены существующие парковочные места. Также на участках, где организованы велосипедные полосы, в карманах созданы парковочные места. Водители могут въезжать на парковочные места при условии, если не будут мешать пользователям микромобильных средств.

Агентство отмечает, что подобные решения в организации велодорожек широко распространены в международной практике, в том числе в США.