О нас

На улице Зангезур в поселке Бинагади проводятся ремонтные работы

На улице Зангезур в поселке Бинагади проводятся ремонтные работы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Зангезур в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.
Инфраструктура
30 сентября 2022 г. 17:31
На улице Зангезур в поселке Бинагади проводятся ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Зангезур в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Report в Госагентстве, в рамках ремонтных работ на указанной улице общей протяженностью 450 метров уже начата укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В этом году в Бинагадинском районе ведутся работы по ремонту улиц и дорог общей протяженностью 13,06 км.

В прошлом году Агентство отремонтировало в Бинагадинском районе улицу протяженностью 15,4 км.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Zəngəzur küçəsi təmir edilir

Самое читаемое

Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi