На улице Зангезур в поселке Бинагади проводятся ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Зангезур в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Зангезур в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Report в Госагентстве, в рамках ремонтных работ на указанной улице общей протяженностью 450 метров уже начата укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В этом году в Бинагадинском районе ведутся работы по ремонту улиц и дорог общей протяженностью 13,06 км.

В прошлом году Агентство отремонтировало в Бинагадинском районе улицу протяженностью 15,4 км.