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На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы

На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы 09:13 На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы.
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 09:25
На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы

На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Работы предусматривают ремонт дороги протяженностью 2,15 км и шириной 6 метров в жилом массиве Савалан Сабунчинского района Баку.

В рамках ремонтных работ в необходимых местах был удален непригодный грунт, выполнены работы по строительству нового дорожного полотна и профилированию улицы.

В настоящее время на завершающем этапе ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия и др. работы по созданию необходимой дорожной инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Sadiq Feyziyev küçəsində təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir

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