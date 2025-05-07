На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы

09:13 На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы.

На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Работы предусматривают ремонт дороги протяженностью 2,15 км и шириной 6 метров в жилом массиве Савалан Сабунчинского района Баку.

В рамках ремонтных работ в необходимых местах был удален непригодный грунт, выполнены работы по строительству нового дорожного полотна и профилированию улицы.

В настоящее время на завершающем этапе ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия и др. работы по созданию необходимой дорожной инфраструктуры.