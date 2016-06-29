На улице Ниязи ограничено движение транспорта

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Джафара Хандана в направлении центра отмечается плотный транспортный поток.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Относительно плотное движение транспорта отмечается также на проспекте Зии Бунъядова в направлении м."Короглу" и на улице Короглу Рагимова.

Кроме того, ограничено движение на улице Ниязи в связи с демонтажем асфальтового покрытия, уложенного в целях проведения соревнований "Формула-1".