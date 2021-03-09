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На улице Мирзы Ага Алиева в Баку ограничивается движение

На улице Мирзы Ага Алиева в Баку ограничивается движение "Ограничение останется в силе до завершения строительно-ремонтных работ"
Инфраструктура
9 марта 2021 г. 17:57
На улице Мирзы Ага Алиева в Баку ограничивается движение

В связи с началом второго этапа проекта строительства Центрального парка на территории, именуемой "Советская" в Ясамальском районе Баку и реконструкцией части улиц вокруг парка, с завтрашнего дня ограничивается движение на участке улицы Мирза Ага Алиева между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

"Ограничение останется в силе до завершения строительно-ремонтных работ. Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, быть внимательнее на указанной территории, следовать правилам дорожного движения и требованиям дорожных знаков", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Mirzə Ağa Əliyev küçəsində hərəkət məhdudlaşdırılır

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