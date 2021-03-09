На улице Мирзы Ага Алиева в Баку ограничивается движение

"Ограничение останется в силе до завершения строительно-ремонтных работ"

В связи с началом второго этапа проекта строительства Центрального парка на территории, именуемой "Советская" в Ясамальском районе Баку и реконструкцией части улиц вокруг парка, с завтрашнего дня ограничивается движение на участке улицы Мирза Ага Алиева между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

"Ограничение останется в силе до завершения строительно-ремонтных работ. Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, быть внимательнее на указанной территории, следовать правилам дорожного движения и требованиям дорожных знаков", - отмечается в информации.