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На улице Микаила Мушфига в Баку проводятся ремонтные работы

На улице Микаила Мушфига в Баку проводятся ремонтные работы В связи с ремонтными работами на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку (от круга "Волчьи ворота" до круга перед Управлением государственной дорожной полиции города Баку) с сегодняшнего дня вводится ограничение движения автотранспортных средств п
Инфраструктура
11 июля 2024 г. 14:04
На улице Микаила Мушфига в Баку проводятся ремонтные работы

В связи с ремонтными работами на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку (от круга "Волчьи ворота" до круга перед Управлением государственной дорожной полиции города Баку) с сегодняшнего дня вводится ограничение движения автотранспортных средств по отдельным полосам.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Частичное ограничение движения на указанном участке будет действовать до завершения ремонтных работ.

Агентство просит водителей соблюдать требования установленных на участке временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Mikayıl Müşfiq küçəsində təmir işləri aparılır

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