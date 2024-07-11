На улице Микаила Мушфига в Баку проводятся ремонтные работы

В связи с ремонтными работами на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку (от круга "Волчьи ворота" до круга перед Управлением государственной дорожной полиции города Баку) с сегодняшнего дня вводится ограничение движения автотранспортных средств по отдельным полосам.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Частичное ограничение движения на указанном участке будет действовать до завершения ремонтных работ.
Агентство просит водителей соблюдать требования установленных на участке временных дорожных знаков.