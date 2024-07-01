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На улице Микаила Мушфига в Баку будет частично ограничено движение автомобилей

На улице Микаила Мушфига в Баку будет частично ограничено движение автомобилей С сегодняшнего дня в связи с проведением капитального ремонта на улице Микаила Мушфига (от улицы Исмаил бея Гутгашинлы до проспекта Мятбуат) Ясамальского района Баку будет частично ограничено движение автотранспорта на полосах, где ведутся работы.
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 18:14
На улице Микаила Мушфига в Баку будет частично ограничено движение автомобилей

С сегодняшнего дня в связи с проведением капитального ремонта на улице Микаила Мушфига (от улицы Исмаил бея Гутгашинлы до проспекта Мятбуат) Ясамальского района Баку будет частично ограничено движение автотранспорта на полосах, где ведутся работы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, частичное ограничение движения на названном участке будет действовать до завершения ремонтных работ.

"Просим водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, которые будут установлены в зоне проведения ремонтных работ, и правила дорожного движения", - говорится в сообщении агентства.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Mikayıl Müşfiq küçəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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