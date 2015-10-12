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    ​На улице Гасана Алиева проложен новый участок дороги - ФОТО

    Это поможет устранить пробки

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку над путепроводом, расположенным на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Гасана Алиева, проложен новый участок дороги. 

    Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", новый участок дороги с сегодняшнего дня сдан в пользование водителей.

    Участок дороги предназначен для разворота транспортных средств и его строительство является составной частью мероприятий, направленных на устранение пробок.

    В результате выполненных работ проезжая часть дороги заметно расширилась. На территории уложено новое асфальтобетонное покрытие. На новом участке дороги установлены регулирующие движение дорожные знаки, а также бордюры.

    Ранее транспортные средства для выполнения разворота должны были преодолевать значительное расстояние, что приводило к потере времени и создавало плотность движения в данном направлении. Теперь движущиеся по улице Гасана Алиева транспортные средства выполняют разворот на новом участке дороги, что дает им возможность продолжить спокойное и беспрепятственное движение. 

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