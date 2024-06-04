На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на 910-метровом отрезке улицы Ахмеда Раджабли - от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на 910-метровом отрезке улицы Ахмеда Раджабли - от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На названном участке автодороги было уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов в нескольких местах восстановлены пешеходные тротуары и проведены другие ремонтные работы.