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На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились ремонтные работы

На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились ремонтные работы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на 910-метровом отрезке улицы Ахмеда Раджабли - от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
4 июня 2024 г. 16:08
На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на 910-метровом отрезке улицы Ахмеда Раджабли - от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На названном участке автодороги было уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов в нескольких местах восстановлены пешеходные тротуары и проведены другие ремонтные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsində aparılan təmir yekunlaşıb

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