На улице Ахмеда Раджабли в Баку создана новая дорожная инфраструктура

В Наримановском районе Баку на части улицы Ахмеда Раджабли - от проспекта Зии Буниятова до улицы академика Гасана Алиева - проведены ремонтно-восстановительные работы.

В Наримановском районе Баку на части улицы Ахмеда Раджабли - от проспекта Зии Буниятова до улицы академика Гасана Алиева - проведены ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, на территории протяженностью 910 метров установлены дорожные знаки, соответствующие современным стандартам, нанесены линии разметки.

Дорожные знаки изготовлены из коррозионностойкого и экологически чистого материала, максимально обеспечена их видимость и светоотражающая способность.