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    ​На улице А.Саламзаде будет ограничено движение автотранспорта

    Это связано с обновлением дорожных полос, покраской пешеходных переходов и указательных знаков

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на улице Абдулвахаба Саламзаде на несколько часов будет ограничено движение автотранспорта. Об этом Report сообщили в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    Движение автотранспорта на указанной территории будет ограничено сегодня с 12:00 до 17:00 в связи с регулированием автотранспорта в городе Баку и обновлением дорожных полос, покраской пешеходных переходов и указательных знаков.

    ОАО "Азерйолсервис" просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанное время воспользоваться альтернативными дорогами. 

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