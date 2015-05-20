​На улице А.Саламзаде будет ограничено движение автотранспорта

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на улице Абдулвахаба Саламзаде на несколько часов будет ограничено движение автотранспорта. Об этом Report сообщили в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Движение автотранспорта на указанной территории будет ограничено сегодня с 12:00 до 17:00 в связи с регулированием автотранспорта в городе Баку и обновлением дорожных полос, покраской пешеходных переходов и указательных знаков.

ОАО "Азерйолсервис" просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанное время воспользоваться альтернативными дорогами.