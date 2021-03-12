На улицах и проспектах Баку пробки

В сообщении говорится, что на дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям

В настоящее время на большинстве основных улиц и проспектов столицы наблюдается плотное движение транспорта.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

В сообщении говорится, что на дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям.

Пробки наблюдаются на следующих дорогах:

- Шоссе Баку-Сумгайыт - (начиная с Хырдаланского круга в направлении круга 20 января);

- Проспект Зии Буниятова - Главная дорога- (начиная от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в том числе перед Baku steel company), а также через Черметский мост, в направлении круга 20 января);

- Улица Узеира Гаджибейли - (через мост Джаваншир, до пересечения с улицей Ковкаб Сафаралиевой, в направлении Дома правительства);

- Улица Афияддина Джалилова - (через мост Джаваншир, в направлении Дома правительства);

- Улица Абдулвахаба Саламзаде - Главная дорога (в направлении проспекта Зии Буниятова);

- Проспект Нобеля - (до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра города);

- Проспект Бабека - (от пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева, в направлении центра города, а также в направлении проспекта Гейдара Алиева);

- Проспект Гейдара Алиева - Главная и второстепенная дороги - (от станции метро Кероглу в направлении центра города);

- Улица 28 мая (от пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с улицей Рашида Бейбутова);

- Тбилисский проспект - (в обоих направлениях, до центра города и пересечения с улицей Ровшана Джафарова, в направлении круга 20 января);

- Улица Юсифа Сафарова - (в направлении моста Джаваншир);

- Проспект Гасан бека Зардаби (участок у круга 20 января).