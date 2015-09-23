​На улицах Баку образовались пробки

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных дорогах Баку наблюдается плотность движения транспорта.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на улице Короглу Рагимова, Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января"), улице Афияддина Джалилова, улице Гасана Алиева (в направлении пересечения с Тбилисским проспектом) и проспекте Азадлыг (в направлении Бинагадинского района) наблюдается медленное движение транспортных средств.