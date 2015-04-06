​На улицах Баку наблюдаются пробки

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на центральных дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзальным комплексом), на Московском и Тбилисском проспекте (в сторону города).

Отметим, что проспект Гейдара Алиева закрыт на ремонт (в сторону города).