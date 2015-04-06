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    ​На улицах Баку наблюдаются пробки

    На некоторых центральных проспектах и улицах Баку наблюдается высокая плотность автомобильного движения

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на центральных дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

    Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзальным комплексом), на Московском и Тбилисском проспекте (в сторону города).

    Отметим, что проспект Гейдара Алиева закрыт на ремонт (в сторону города).

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