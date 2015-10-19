​На улицах Баку наблюдается относительно плотное движение транспорта

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), сейчас на проспекте Зии Бунъятова (в направлении 20 января), улице Афияддина Джалилова (относительная плотность), пересечении улицы Гасана Алиева и Тбилисского проспекта, улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и Московском проспекте (второстепенная дорога) зафиксировано плотное движение транспорта.