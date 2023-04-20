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На участке Насиминского района Баку временно ограничат движение транспорта

На участке Насиминского района Баку временно ограничат движение транспорта С ночи с 21 на 22 апреля до 13:00 23 апреля будет ограничено движение транспорта от круга "20 января" до въезда в первый туннель в направлении станции метро "Короглу".
Инфраструктура
20 апреля 2023 г. 15:47
На участке Насиминского района Баку временно ограничат движение транспорта

С ночи с 21 на 22 апреля до 13:00 23 апреля будет ограничено движение транспорта от круга "20 января" до въезда в первый туннель в направлении станции метро "Короглу".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения связаны с ремонтными работами на путепроводе, расположенном на пересечении улиц Али Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку.

Агентство рекомендует водителям пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением движения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı yolötürücülərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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