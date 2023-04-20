На участке Насиминского района Баку временно ограничат движение транспорта

С ночи с 21 на 22 апреля до 13:00 23 апреля будет ограничено движение транспорта от круга "20 января" до въезда в первый туннель в направлении станции метро "Короглу".

С ночи с 21 на 22 апреля до 13:00 23 апреля будет ограничено движение транспорта от круга "20 января" до въезда в первый туннель в направлении станции метро "Короглу".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения связаны с ремонтными работами на путепроводе, расположенном на пересечении улиц Али Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку.

Агентство рекомендует водителям пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением движения.