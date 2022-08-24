На участке автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут уложено асфальтобетонное покрытие

По поручению президента Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономически

По поручению президента Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, протяженность дороги, которая берет свое начало от участка магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, проходящего через село Шукюрбейли Джабраильского района, до поселка Гадрут Ходжавендского района, составляет 39,7 км.

Четырехполосная автомобильная дорога построена в соответствии с I техническим уровнем. Проезжая часть составляет 14 метров. В настоящее время на 20-километровом участке завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Строительные работы осуществляются под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Завершить строительство дороги планируется в 2023 году.

Дорога проходит по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов, охватывает около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джабраил.