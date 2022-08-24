О нас

На участке автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут уложено асфальтобетонное покрытие

На участке автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут уложено асфальтобетонное покрытие По поручению президента Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономически
Инфраструктура
24 августа 2022 г. 17:46
На участке автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут уложено асфальтобетонное покрытие

По поручению президента Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, протяженность дороги, которая берет свое начало от участка магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, проходящего через село Шукюрбейли Джабраильского района, до поселка Гадрут Ходжавендского района, составляет 39,7 км.

Четырехполосная автомобильная дорога построена в соответствии с I техническим уровнем. Проезжая часть составляет 14 метров. В настоящее время на 20-километровом участке завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Строительные работы осуществляются под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Завершить строительство дороги планируется в 2023 году.

Дорога проходит по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов, охватывает около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джабраил.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAsphalt concrete pavement laid on Shukurbayli-Jabrayil-Hadrut highway section
Версия на азербайджанском языке ФотоŞükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunun 20 km-lik hissəsi asfaltlanıb

Самое читаемое

Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi