О нас

На участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе ограничат движение транспорта

На участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе ограничат движение транспорта  
Инфраструктура
16 июля 2024 г. 16:32
На участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе ограничат движение транспорта

В связи со строительством нового наземного пешеходного перехода в Агджабединском районе на 104-м километре автодороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (на территории Агджабединского района) завтра с 12:30 до 14:00 движение транспорта на полосах, где ведутся работы, будет поэтапно ограничиваться.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi