На участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе ограничат движение транспорта

В связи со строительством нового наземного пешеходного перехода в Агджабединском районе на 104-м километре автодороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (на территории Агджабединского района) завтра с 12:30 до 14:00 движение транспорта на полосах, где ведутся работы, будет поэтапно ограничиваться.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.