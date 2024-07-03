О нас

На участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах сошел оползень

На участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах сошел оползень В результате интенсивных осадков на 75,2-м километре с правой стороны автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через территорию Гобустанского района, произошел оползень.
Инфраструктура
3 июля 2024 г. 12:50
На участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах сошел оползень

В результате интенсивных осадков на 75,2-м километре с правой стороны автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через территорию Гобустанского района, произошел оползень.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность оползневого участка составила 240 метров, а ширина - 50 метров. На проезжей части в обоих направлениях образовались трещины и просадки, оползневый процесс все еще продолжается.

На территорию привлечены живая сила и техника агентства, проводятся восстановительные работы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda sürüşmə qeydə alınıb

Самое важное

Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi