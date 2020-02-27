Движение на всех станциях Бакинского метро возобновлено - ОБНОВЛЕНО

Б.Мамедов сообщил Report, что электроснабжение трех указанных станций восстановлено, движение поездов возобновлено.

*** 17:17

Проблема с электроснабжением в Баку сегодня привела к сбою движения поездов Бакинского метрополитена.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, электроснабжение на всех линиях метрополитена сейчас восстановлено: "Движение на станциях "Халглар достлугу", "Ахмедлы" и "Ази Асланов" прекращено из-за сбоя в подаче электроэнергии. В туннелях нет поездов, все они доставлены на станции".