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Движение на всех станциях Бакинского метро возобновлено - ОБНОВЛЕНО

На трех станциях Бакинского метро прекращено движение

Б.Мамедов сообщил Report, что электроснабжение трех указанных станций восстановлено, движение поездов возобновлено. 

 *** 17:17

Проблема с электроснабжением в Баку сегодня привела к сбою движения поездов Бакинского метрополитена.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, электроснабжение на всех линиях метрополитена сейчас восстановлено: "Движение на станциях "Халглар достлугу", "Ахмедлы" и "Ази Асланов" прекращено из-за сбоя в подаче электроэнергии. В туннелях нет поездов, все они доставлены на станции".

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