На трех автодорогах Баку ограничивается движение транспорта

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, в целях регулирования безопасного движения автотранспортных средств в городе Баку, проводятся работы по маркировке на автомобильных дорогах Балаханы-Хырдалан, Новханы-Бинагади Бинагадинского района, а также Локбатан-Гобу-Хокмели Гарадагского района.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, с этой целью на этих дорогах до вечерних часов движение автотранспортных средств будет частично или полностью ограничено.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.