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На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим

На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.
Инфраструктура
14 декабря 2024 г. 08:44
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

"В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветром и дождливой погодой скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час", - говорится в сообщении.

На информационных табло размещены предупредительные знаки "сильный ветер" и "скользкая дорога", добавили в центре.

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.

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Версия на азербайджанском языке Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

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