На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.
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"В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветром и дождливой погодой скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час", - говорится в сообщении.
На информационных табло размещены предупредительные знаки "сильный ветер" и "скользкая дорога", добавили в центре.
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.