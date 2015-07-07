На трассе Бузовна-Мардакян проводятся ремонтные работы

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку на отрезке автомобильной дороги протяженностью 500-600 метров, ведущей из поселка Бузовна к Мардакянскому кругу, проводятся ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

"На участке дороги протяженностью 500-600 метров, ведущей из поселка Бузовна к Мардакянскому кругу, проводится ремонт основания дороги. Эти работы планируется завершить в ближайшее время", - заявили в компании.