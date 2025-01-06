На трассе Билясувар-Бахрамтепе установят специальные устройства для предотвращения ДТП

На трассе Билясувар-Бахрамтепе в ближайшее время установят 4 специальных технических устройства для предотвращения аварий.

На трассе Билясувар-Бахрамтепе в ближайшее время установят 4 специальных технических устройства для предотвращения аварий.

Об этом сообщил Report представитель Главного управления дорожной полиции, подполковник Мубариз Агаев.

По его словам, трасса Билясувар-Бахрамтепе недавно была реконструирована, на ней установлены необходимые дорожные знаки, нанесена разметка, введены в эксплуатацию два контрольно-измерительных прибора.

"На дороге круглосуточно несет службу территориальный орган дорожной полиции. Кроме того, по инициативе Главного управления дорожной полиции периодически изучается аварийность на данном участке, на опасных отрезках принимаются превентивные меры", - отметил Агаев.