На трассе Беюкшор-Пиршаги будет ограничено движение транспорта

Движение транспортных средств на 1,3-км участке новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.

Движение транспортных средств на 1,3-км участке новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения вступят в силу 10 мая с 09:00 и будут действовать в течение нескольких часов.

Движение автомобилей будет обеспечено по альтернативной дороге.

Агентство просит водителей отнестись с пониманием к проводимым работам и соблюдать требования временных дорожных знаков.