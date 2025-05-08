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На трассе Беюкшор-Пиршаги будет ограничено движение транспорта

На трассе Беюкшор-Пиршаги будет ограничено движение транспорта Движение транспортных средств на 1,3-км участке новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 12:32
На трассе Беюкшор-Пиршаги будет ограничено движение транспорта

Движение транспортных средств на 1,3-км участке новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового наземного пешеходного перехода.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения вступят в силу 10 мая с 09:00 и будут действовать в течение нескольких часов.

Движение автомобилей будет обеспечено по альтернативной дороге.

Агентство просит водителей отнестись с пониманием к проводимым работам и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Böyükşor-Pirşağı avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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